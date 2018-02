Gianna Nannini duetta con Baglioni sulle note di "Amore bello"

Prima grande ospite musicale della quarta serata del Festival di Sanremo è la rockstar Gianna Nannini. La cantautrice toscana ha cantato il suo ultimo successo "Fenomenale", singolo dell'album "Amore gigante" per poi dedicarsi a quello che omrai è un classico di questa edizione del Festival, e cioè una canzone duettando con il direttore artistico, Claudio Baglioni. I due cantanti, insieme sul palco dell'Ariston, hanno quindi duettato sulle note di "Amore bello", un classico del repertorio di Baglioni, e hanno finito l'esibizione abbracciati e commossi. "Grazie che sei il futuro della musica italiana", ha detto la Nannini a Baglioni dopo la fine dell'esibizione (Guarda la gallery). Infine, i due hanno voluto ricordare gli amici scomparsi: Pepi Morgia e David Zard .

Cantante simbolo del rock italiano, Gianna Nannini aveva confermato il Il 2 febbraio, attraverso un post su Facebook, le voci che la volevano sul palco dell'Ariston per la kermesse condotta da Baglioni. Pochi giorni prima, la rockstar toscana aveva annunciato le date dell "Fenomenale tour 2018", che comincerà a fine marzo.

Claudio Baglioni ha voluto fortemente la presenza di Gianna Nannini sul palco per diverse ragioni. Non è solo la grande stima che lega i due cantanti e la bravura di Gianna Nannini, ma anche un particolare che lega entrambi i cantanti italiani: nessuno dei due è stato mai concorrente di Sanremo. Sia Baglioni che Nannini sono infatti stati ospiti in varie edizioni ma non hanno mai gareggiato per l'ambito trofeo.