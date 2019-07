Gianni Morandi irrompe al Jova Beach Party: il video diventa virale

Il duetto che non ti aspetti: Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti. È successo alla data del Jova Beach Party di Marina di Cerveteri, durante la quale il cantante di Monghidoro è salito sul palco per intonare con il collega un suo grande classico: Fatti mandare dalla mamma.

L’apparizione di Morandi alla seconda delle 17 tappe del tour di Cherubini (quella di Vasto è ancora a rischio per problemi di sicurezza) è stata anticipato da un simpatico siparietto tra i due, andato in scena prima dello show. “ È un’ora che stanno provando Fatti mandare dalla mamma ”, ha detto Jovanotti ridendo. In un post successivo su Instagram, Lorenzo ha ringraziato Gianni. “ Grazie per la generosità, l’allegria, l’arte e la maestria che ci hai regalato stasera e forever! ”, ha scritto Cherubini.

Pubblicando il video del live, Morandi ha commentato con enorme entusiasmo l’esperienza al Jova Beach Party. “ Lorenzo è veramente geniale. Lui è davanti a tutti, inventa sempre nuove avventure incredibili come questa, dove una spiaggia diventa festa per 40mila cuori... Sono felice di aver partecipato! ”, ha dichiarato l’eterno ragazzo della canzone italiana.

Gianni Morandi “cancella” i problemi del Jova Beach Party

Nonostante questo special guest, alcuni spettatori hanno lamentato la pessima organizzazione per l’uscita dal parcheggio di Marina di Cerveteri.

“ All’ingresso del parcheggio moltissime persone addette a far sistemare le auto ognuna al suo posto. All’uscita neanche una persona per predisporre le uscite in modo fluido e regolare. Ciò sta causando una situazione di estremo disagio. Macchine bloccate per più di un’ora e non sembra esserci alcuna speranza di muoversi a breve!!! Dimenticavo il servizio del parcheggio non è stato gratuito (10€ a macchina). Indicibile ”, ha scritto Chiara, una delle 1,5 milioni di follower di Jovanotti.