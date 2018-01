Gigi D'Alessio, la confessione: "Con Anna? Va tutto bene"

A Verissimo, che andrà in onda domani, Gigi D'Alessio ha chiarito la situazione con la compagna Anna Tatangelo terminata. Da tempo voci e rotocalchi parlano di una rottura tra i due artisti.

Ospite su Canale 5

Alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin in onda domani, Gigi D'Alessio ha dichiarato: " Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale ". Durante il talk show si è lasciato andare anche a qualche confidenza: " In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire ".