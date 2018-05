Gigi Hadid si scusa dopo la foto con la pelle scura su Vogue

Pelle e capelli più scuri del normale in una foto finita sulla copertina di maggio di Vogue Italia e che a Gigi Hadid è valsa più di una critica, a cui ora la modella risponde dal suo profilo Instagram, sostenendo che il tema della diversità nel fashion business "deve essere affrontato" e che non vuole "togliere opportunità a nessun altro".

Lo scatto incriminato mostra una Gigi normalmente bionda decisamente più scura e con una pelle artificialmente scurita, in testa una tiara e addosso una tuta con le pailettes di Dolce&Gabbana. Ritocchi per la copertina che la modella ha detto "non sono stati eseguiti correttamente" dal fotografo Steven Klein, e hanno sollevato "preoccupazioni che sono valide".

Chi ha criticato lo scatto lo ha fatto sostenendo che se è stato necessario scurire così tanto la pelle della Hadid, a questo punto si poteva benissimo far posare una modella di colore.