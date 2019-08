Gigi Marzullo operato trasportato in codice rosso all'ospedale di Avellino

Grande paura per il celebre conduttore Gigi Marzullo, ricoverato d'urgenza in ospedale nelle scorse ore in codice rosso. L'uomo, 66 anni da poco compiuti, è stato accompagnato presso l'ospedale “Moscati” di Avellino. Qui i medici hanno immediatamente percepito la gravità della sua situazione, a causa dei fortissimi dolori addominali lamentati dall'uomo.

Il conduttore dello storico programma Cinematografo di Rai1 si trovava in questi giorni presso la sua abitazione di Avellino insieme ai familiari per trascorrere il ferragosto. Pare che già da qualche giorno soffrisse di alcuni fastidi ma nel momento in cui questi si sono fatti più intensi è stato necessario l'intervento dei sanitari. Gigi Marzullo è stato quindi condotto nel pronto soccorso dell'ospedale “Moscati”, dove il triage gli ha assegnato il codice rosso di massima urgenza. Accompagnato successivamente nel reparto di medicina del nosocomio e, quindi, operato nel più breve tempo possibile. La diagnosi dei medici è stata di doppia ernia addominale. L'operazione per la rimozione è perfettamente riuscita e adesso Marzullo dovrà osservare un periodo di assoluto riposo prima di riprendere la sua normale attività.