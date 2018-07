Gilda Ambrosio: "Io e De Martino non siamo fidanzati"

In copertina sul settimanale Grazia e una delle 500 persone più influenti nel mondo della moda, Gilda Ambrosio parla della sua vita sentimentale. Da un anno a questa parte, infatti, la stilista e modella viene riconosciuta come la fidanzata di Stefano De Martino, ma le cose - a suo dire - non stanno proprio così. Intervistata dal settimanale Grazia, dopo aver parlato del fatturato del suo brand Attico, della passione per le scarpe, dell'ossessione di non lavare i capelli da sola, "lo detesto, parrucchiere due o tre vlte a settimana, sono fortunata, ho i ragazzi di Coppola che mi vengono in casa", arriva la domanda su De Martino.

E se inizialmente risponde solo con un "no comment", poi, incalzata dalla giornalista chiarisce: "Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la' persona? Che però non è il tuo fidanzato". Così Gilda mette a tacere tutto quel gossip che da mesi la tortura. Ricordiamo, però, che soltanto due giorni fa, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che de Martino e l'Ambrosio stanno insieme anche se lui la definisce la sua non fidanzata.

Un chiarimento a metà, quindi?