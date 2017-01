Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale per una forte influenza

Gina Lollobrigida è stata ricoverata al Campus bio medico di Roma a causa di una brutta influenza, ma dal letto dell'ospedale rassicura tutti i suoi fan.

Febbre alta e forte influenza hanno costretto l'attrice, classe1927, a sottoporsi ad alcune cure. Gina Lollobrigida, spiega il suo ufficio stampa, ora è tranquilla anche se rimane sotto osservazione. I medici, infatti, sospettano abbia un brutta polpmonite, ma le persone che le sono vicine minimizzano e dicono che il suo ricovero è più che altro una precauzione.