Gina Stewart: ecco la nonna più hot del mondo

Si chiama Gina Stewart ed è già nonna nonostante i suoi soli 49 anni: la bionda tutta curve è madre di quatto figli e può vantare anche la presenza di una nipotina. Non è certo la sua numerosa famiglia ad averle fatto guadagnare quasi 150.000 follower su Instagram, ma la partecipazione al Maxim's Finest Australia che, l'anno scorso, l'ha vista vincere su contendenti giovani la metà dei suoi anni. Eppure la prorompente Gina ha stracciato di netto la concorrenza, iniziando così ad avere sempre più fan social e aumentando la sua fama di modella sexy.

La donna pubblica foto di natura hot, spesso censurabili, che hanno scatenato la reazione di Instagram stesso, con blocchi e rimozioni. Non solo, perché la sua spontaneità non è stata accolta di buon grado ricevendo commenti negativi e critiche al limite del bullismo, fatto che l'ha fatta riflettere molto sull'esposizione social e sulla natura delle persone. Il cyberbullismo è una piaga dei tempi moderni e, nel suo caso, le ha scosso l'animo gettandola nello sconforto più profondo.

Oggi ha imparato a filtrare i commenti, oppure a evitarne la lettura, ma le critiche sono costanti e spesso colpiscono al fianco. La super nonna non vuole rinunciare al suo sogno di modella e neppure a pubblicare foto sexy, ma vuole diventare un esempio positivo e dialogare con chi ha ricevuto il suo stesso tipo di trattamento. Come sostiene la stessa Gina, ognuno deve sentirsi libero di esprimere se stesso e la propria indole, senza cadere vittima dell'odio della rete e del cyberbullismo, causa di molte problematiche in particolare tra i più giovani.

