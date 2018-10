Gina Stewart, la nonna "più sexy del mondo"

Di premi al mondo ne esistono tanti. Ma questo è forse uno tra i più particolari. Lei, Gina Stewart, a 48 anni può scrivere nel suo curriculum (e sulla sua pagina Istagram) di essere stata eletta come nonna "più sexy del mondo".

Avete capito bene. A eleggerla sul trono delle nonnine sexy è stata la versione australiana della rivista Maxim. Peraltro, Gina è anche nell'elenco delle 100 donne più hot del mondo. E il suo profilo social permette facilmente di capire il perché.

Già nonna di un nipotino a 48 anni, la Stewart conta quattro figli e per finire nella speciale classifica ha partecipato a un concorso di bellezza indetto sempre da Maxim. La Miss over 40 peraltro si era mossa non tanto per vanità, quando per spirito solidale. A spingerla a iscriversi al concorso, infatti, è stata la malattia di una sua carissima amica che aveva bisogno di soldi per potersi curare da un ictus.

La sua storia divene famosa, lei non vinse il concorso ma grazie ad una raccolta fondi riuscì comunque a sostenere l'amica con 4.700 dollari. Poi quando a Maxim si sono messi a tavolino per redigere la classifica delle 100 donne più hot del mondo, lei è stata inserita nell'elenco. Non tra le prime dieci, per carità: ma un onorevole 90esimo posto. "Non posso credere di essere in questa lista con persone davvero famose. Sono onorata e scioccata. Continuerò ad essere me stessa e a veicolare messaggi positivi", ha detto al Daily Mail Australia. E ora è in corsa per la Maxim Cover Girl: se dovesse vincere, finirà sulla copertina della rivista (edizione Usa) e otterrà 25mila dollari di premio.