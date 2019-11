Giordana Angi a Sanremo? L'indizio social fa scatenare i fan

La possibilità che Giordani Angi partecipi al prossimo Festival di Sanremo è più che concreta. I rumors si susseguono da settimane e la cantautrice non ha mai smentito le voci insistenti. Oggi, però, un nuovo indizio si aggiunge agli altri, tanto da far scatenare i fan che già la vedono sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. La 25enne si è classificata seconda nell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi, Amici, dietro al talentuoso cantante Alberto Urso. Nonostante la mancata vittoria del programma, Giordana Angi ha conquistato pubblico e critica e, come già era successo in passato con Elodie e altri ex concorrenti di Amici, è arrivata al successo pur non vincendo la trasmissione.

Il nuovo album "Voglio essere tua", uscito da poco meno di un mese, ha già scalato le classifiche italiane grazie al singolo "Stringimi più forte" e la partecipazione a Sanremo è sempre più concreta. Da giorni, sui social network, Giordana Angi sta alimentando i sospetti, annunciando ai suoi fan di dover dare una notizia importantissima. La cantante ha tenuto sulle spine le migliaia di follower fino a qualche ora fa. Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Angi si è divertita a stuzzicare i suoi follower con un gioco a quiz. "Momento Quiz: la novità di cui vi accennavo ha ben 7 sillabe ... ", ha scritto sul social Giordana, scatendo le risposte e le supposizioni dei suoi fan.