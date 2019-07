Guerra social tra Giorgia Crivello e Valentina Vignali

Ancora guerra tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello, che sui social network e in particolar modo su Instagram, continuano a punzecchiarsi su Stefano Laudoni. Lui, ex fidanzato della Vignali al momento impegnato con la Crivello.

Una gelosia palpabile da parte da parte di Giorgia che continua a lanciare frecciatine alla cestista Valentina tramite una Instagram Story pubblicata sul suo profilo: "21 likes, sì, ma intanto io a 21 centimetri ce lo faccio arrivare! #adifferenzatua".

Questa la stoccata, se così si può definire, che Giorgia Crivello ha voluto pubblicare su Instagram a seguito dell'ultima fotografia pubblicata da Valentina Vignali con una didascalia eloquente: "La tua me**a scrausa fa 21 like".

Insomma, un botta e risposta senza esclusione di colpi che vede protagoniste le due ragazze da ormai qualche tempo. La causa, ovviamente, la gelosia per Stefano Laudoni, riaccesasi anche e soprattutto a seguito delle dichiarazioni che a proposito del ragazzo Valentina Vignali ha rilasciato durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello. La ragazza, infatti, aveva detto che fosse pronta a ricucire il rapporto con il suo ex fidanzato, col quale non avrebbe mai voluto chiudere definitivamente i rapporti.

La saga continuerà?