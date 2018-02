Giorgia in lacrime a C'è posta per te: "C'è sempre qualcosa per cui lottare"

"Sei una donna speciale e meriti un regalo speciale" . Dopo queste parole la cantante Giorgia, ospite d'eccezione della puntata di C'è posta per te, si è commossa e con lei tutto il pubblico del programma di Maria De Filippi.

La cantante romana ha sostenuto Martina, che voleva fare una sorpresa alla madre Tiziana. La donna ha perso giovanissima l'altra figlia Francesca e da allora lotta contro la depressione. Ma Giorgia ha cercato di rincuorarla con degli omaggi speciali.

Il primo è una porzione di cielo che raffigura la costellazione del Leone, il segno zodiacale della figlia scomparsa a 21 anni. Poi la cantante ha dato forza a Tiziana: "Non puoi abbandonare Martina: ricorda che hai anche un'altra figlia. Per chi resta è ancora peggio, credo che il cielo sia il posto dove si trovano le anime, io quando cerco qualcosa guardo sempre in alto". Immediato il riferimento al suo ex fidanzato Alex Baroni, morto in un tragico incidente stradale, che ha commosso tutti.