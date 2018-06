Giorgia Palmas sulle accuse di doping a Magnini: "Ingiustizia di proporzioni enormi"

Dopo l'ufficializzazione del loro fidanzamento e la volontà di sposarsi, Giorgia Palmas difende con le unghie il suo Filippo.

Raggiunta dal settimanale Grazia in Sardegna dove trascorrerà le vacanze con Filippo Magnini, l'ex velina ha detto la sua sul caos che si è creato intorno al nuotatore per quanto riguarda le accuse di doping. "È un periodo particolare - dice la Palmas alla rivista - che però non è riuscito a turbarci. Siamo sereni perché sappiamo come sono andate le cose. La verità verrà fuori presto. Questo non toglie che l’ingiustizia che sta subendo Filippo sia di proporzioni enormi".

Al magazine diretto da Silvia Grilli, poi, la Palmas ha raccontato anche del loro primo incontro, avvenuto qualche tempo fa grazie ad amici comuni: "Elena Barolo, una delle mie migliori amiche e collega dai tempi di Striscia La Notizia e il suo fidanzato Alessandro Martorana, caro amico di Filippo, ci hanno presentati. Non smetterò mai di ringraziarli, hanno organizzato le prime cene solo per farci conoscere".

Nella lunga intervista, Giorgia rivela di essere finalmente "felice, piena di gioia e serenità, è un mix di sentimenti bellissimi ed è tutto merito di Filippo".