Giorgio Armani ha detto sì: "Vestirò Melania Trump"

Giorgio Armani si è reso disponibile a vestire Melania Trump, a seguito delle polemiche per l'abito Dolce e Gabbana indossato per festeggiare il Capodanno in Florida con il marito.

Ora la futura first lady sembra aver trovato uno stilista disposto a vestirla. Perché nonostante lei sia la futura first lady degli Stati Uniti d'America, sembrava ormai impossibile riuscire a scovare uno stilista che ci mettesse la faccia.

Come racconta Il Fatto Quotidiano, la scarsa simpatia del mondo della moda per Melania ha radici piuttosto lontane: quando, poco dopo l'elezione del marito a presidente degli Stati Uniti, la bionda slovena aveva dichiarato di voler essere "la first lady più glamour dai tempi di Jackie Kennedy" in molti avevano storto il naso. Forse il paragone fatto da Melania è stato un po' azzardato ma resta il fatto che stiamo parlando di un ex modella, finita sulle copertine di tutto il mondo, e che se non si trattasse della moglie di Donald Trump tutti gli stilisti farebbero a gara per vestirla. Finalmente, sembra sia arrivato qualcuno disposto a dare i suoi abiti e si tratta di un italiano: Giorgio Armani.