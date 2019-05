Gf, il fidanzato della De André ci ricasca, dalla bionda Rosy passa alla mora

Giorgio Tambellini ci ricasca, da solo non riesce proprio a stare. Il fidanzato di Francesca De André, che era già stato pizzicato con la bionda influencer Rosi Zamboni, pare aver cambiato nuovamente donna: ora "flirta" con una mora, Francesca Gottardi, già compagna di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Lo scoop viene lanciato dal settimanale "Oggi". Da sottolinerare il fatto che le manovre di avvicinamento alla Gottardi non sono avvenute sotto la casa di Francesca De André, ma nel dehors di un noto ristorante milanese.

Quando Barbara d’Urso le mostrò le immagini del presunto tradimento con la Zamboni, Francesca De André reagì con una foga amplificata dal fatto che tutto fosse avvenuto a casa sua. Poi ieri sera il chiarimento. Ma come reagirà questa volta?

La storia tra Giorgio Tambellini e Francesca de André

Francesca De André ha anche conosciuto la famiglia del nuovo fidanzato. La storia pare seria e dal canto suo Giorgio Tambellini ha deciso di uscire allo scoperto sui social. Lunedì scorso ha aperto un profilo Instagram. La prima foto pubblicata è quella con Francesca e nella didascalia ha scritto: "Ciao ragazzi! Da oggi anch'io entro a far parte del mondo social, un po' per forza un po' per amore... Come sapete stasera la mia Francy entra al Gf 16 e sono pronto a sostenerla, come spero tutti voi. Mi raccomando seguitela e seguitemi. Buona giornata a tutti!".