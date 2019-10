Gisele Bündchen si vendica sulla classifica delle 10 donne più belle del mondo

La genetica non mente. L’ennesima prova deriva dalla foto appena pubblicata dalla super top model Gisele Bündchen che su Instagram ha affiancato una sua immagine a quella della madre da giovane e le due sembrano davvero due gocce d’acqua.

Secondo i commenti dei suoi follower l’operazione social è chiara: sbattere la verità in faccia a chi l’ha accusata in passato di essersi ritoccata, com’è successo ieri a Bella Hadid, che è stata proclamata “ la donna più bella del mondo ”, al netto però, secondo tantissimi detrattori, dei numerosi interventi estetici a cui si è sottoposta e che sono ben noti a tutti. Basta guardare le foto dei suoi esordi per rendersene conto.



Eppure lo scettro di più bella del reame è andato proprio a chi non ha una bellezza naturale, ma se l’è costruita intervento dopo intervento. Un’ingiustizia? Per Gisele a quanto pare, sì, dato che anche altre star in classifica (Ariana Grande, Scarlett Johansonn, Cara Delevingne, Gigi Hadid, Amber Heard, Beyoncé, Katy Perry, Taylor swift, Natalie Portman e kate Moss) non si sarebbero astenute dal passare dalle mani abili di un chirurgo per avere il volto che sfoggiano ora.

La Bündchen, 39enne bellezza sudafricana, non compare in classifica. Un vero oltraggio a cui ha deciso di rispondere in modo indiretto, ma efficace, postando fianco a fianco su Instagram le foto di se stessa e di sua madre, Vania Nonnenmacher, quando erano entrambe più giovani, e i fan non hanno potuto fare a meno di essere scioccati dalla straordinaria somiglianza delel due e constatare che quella di Gisele è una bellezza autentica.

“ Mamma e io quando eravamo giovani. Secondo voi ci assomigliamo ?”, ha scritto la modella nella didascalia, aggiungendo una semplice emoji a forma di cuore rosso. Il tema della vera bellezza che non è frutto delle mani di un chirurgo pare star molto a cuore alla modella dato che non è la prima la Bündchen utilizza il confronto con sua madre per dare una lezione alle sue colleghe di passerella.

Nel settembre 2018, infatti, ha posato con la madre per la copertina di “Vogue Brasil”, senza filtri e photoshop. In quell’occasione su Instagram Gisele scrisse sui social: "È così bello stare con te, mamma. Riconnettersi con la mia essenza, le mie origini, la natura”.

E non è la sola in famiglia ad assomigliare in modo impressionante alla bellissima madre. La top model è cresciuta con cinque sorelle, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e la sua gemella Patrícia, che si somigliano tutte e avrebbero potuto facilmente sfondare nel mondo della moda, ma ognuna ha preferito scegliere una strada diversa.



