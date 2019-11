Gaffe in libreria per Giulia De Lellis

Direttamente dalla sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ci documenta una brutta figura fatta in libreria: "Sono scioccata, non sapevo esistessero librerie specializzate in testi sul mare".

Fin dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il grande pubblico era a conoscenza del rapporto non proprio idilliaco tra Giulia De Lellis e i libri: fu lei stessa a rivelare di non essere una lettrice appassionata e spesso, per alcuni suoi strafalcioni in diretta, era stata accusata di essere ignorante. Dopo il recente successo del suo libro, però, in molti erano pronti a giurare che il rapporto tra l'amatissima influencer e il mondo dell'editoria potesse migliorare.

Invece no, un incidente imbarazzante si è nuovamente messo di mezzo tra Giulia De Lellis e i libri. È stata la ragazza stessa a documentare sulle sue Instagram Stories la recente disavventura in libreria, da lei stessa definita una "figura di me***a". Con una disarmante sincerità l'influencer rivendica la sua distanza dal mondo dei libri: "Praticamente io non entro mai in libreria, cioè raramente, ultimamente le sto frequentando di più, nell'ultimo anno".

Dopo aver circostanziato la cadenza delle sue visite nelle librerie, Giulia De Lellis spiega meglio il suo rapporto con i libri da leggere: "Entro molto poco nelle librerie e quando lo faccio sono molto decisa, so già quello che voglio, o perché me lo consigliano, o perché me ne hanno parlato". Dopo queste premesse, la ragazza entra nel vivo e racconta la recente gaffe, avvenuta pochi secondi dopo aver messo piede in libreria: "Salve, io vorrei un libro sulla psicologia che dice che l'essere umano si divide in sei parti".

Senza neanche lasciarle concludere la descrizione del libro desiderato, la commessa della libreria soffoca sul nascere la voglia di cultura di Giulia De Lellis e la gela: "Guarda, ti fermo subito, noi vendiamo solo libri sul mare". L'influencer rimane sorpresa dalla risposta ricevuta e soprattutto è sbalordita dal fatto che esistano "librerie di mare", che hanno solo "libri di mare".

Rivolgendosi al suo interlocutore, Giulia non nasconde il suo sconcerto: "Sono scioccata, tu lo sapevi che c'erano le librerie solo di mare?". Lo sbigottimento della De Lellis, però, presto si trasforma in un autoironia e sul suo volto compare il sorriso quando volge lo sguardo all'insegna della libreria e rivela: "Effettivamente sapete come si chiama? La libreria del mare".