Giulia de Lellis: "Iannone all'inizio mi stava antipatico"

È indubbiamente la coppia del momento: Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno infiammato il gossip negli ultimi giorni. La relazione tra la giovane influencer e l’ex di Belen non è passata inosservata. Tutti ne parlano, alcuni anche male, come la sorella della Rodriguez, Cecilia, che si è lasciata andare ad alcune frecciatine velenose. Ma Giulia e Andrea appaiono più felici che mai, nonostante le critiche. E se vi state chiedendo come si sono conosciuti, ecco che la risposta è arrivata proprio dal profilo della De Lellis. L’influencer ha svelato tutto sul loro primo incontro.

Giulia de Lellis parla del suo primo incontro con Andrea Iannone

Giulia De Lellis ama rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi fan. L’ha fatto anche qualche ora fa, attraverso le Instagram Stories sul suo profilo. Tra le curiosità delle fan della De Lellis, è questa una delle più interessanti. Soprattutto per la risposta di Giulia, che ha rivelato di aver conosciuto Andrea a una cena. "Eravamo tutte coppie, non ci siamo rivolti la parola più di tanto." Un primo incontro non particolarmente speciale, quello tra Andrea e Giulia, ma c’è di più. La bella influencer svela che all’inizio non aveva alcuna simpatica per il suo attuale fidanzato. "Mi stava proprio antipatico!". Insomma, a quanto pare non è stato amore a prima vista tra i due piccioncini. È proprio il caso di dire che nella vita, e in amore, mai dire mai!