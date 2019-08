Giulia De Lellis regala un paio di mutande a Iannone per i suoi 30 anni

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano andare d’amore e d’accordo. La loro relazione, dopo lo stupore iniziale di tutti, sembra procedere a gonfie vele, tra scherzi e momenti intimi condivisi sui social. L’ultima gag tra i due è nata in occasione del trentesimo compleanno del campione di motociclismo. La bella influencer, che a settembre uscirà con il suo primo libro, ha deciso di fare un regalo particolare al suo fidanzato: un paio di mutande firmate. Uno scherzo in piena regola, con il pacchetto fattogli recapitare direttamente a casa.

Andrea Iannone ha ringraziato via social Giulia, pubblicando un video nelle storie di Instagram tra i tanti messaggi di auguri ricevuti per i suoi 30 anni. " Grazie per il regalo amore però, comunque, le mutande ce le avevo, non dovevi scomodarti …stronza di m…! ", commenta Andrea Iannone mentre mostra la scatola dei boxer al telefonino. Uno scherzo che, a giudicare, dalle ultime parole espresse in modo colorito dal pilota, è piaciuto a metà. Oppure è solo un "dolce" modo di scherzare tra loro.

Siparietti a parte, c’è da scommettere che nei prossimi giorni arriverà il vero e proprio regalo di Giulia De Lellis per il suo amato. Intanto lei è concentrata sulla preparazione della festa di compleanno della nipotina Matilde, alla quale è molto legata, motivo per cui si trova lontana dal suo Iannone.