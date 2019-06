Giulia de Lellis si immortala sulla Ferrari di Andrea Iannone

Donne e motori. Dopo l'incursione a bordo pista durante la gara di Andrea Iannone, stavolta Giulia De Lellis si gode anche il gioiellino del campione di MotoGp: la sua Ferrari. Infatti, l'influencer si è immortalata in sella al bolide del motociclista, cogliendo l'occasione per prenderlo un po' in giro. Si sa, infatti, che Iannone è iper geloso delle sue macchine da corsa, ragione per cui Giulia ha scherzato con i follower. "Ora vi mando la mia posizione - ha detto - Siccome a lui piace tanto che gli altri toccano le sue cose, se per favore qualcuno vuole venire a toccare un po' la macchina."

Tra Andrea e Giulia è amore?

Giulia e Andrea, insomma, sono sempre più complici. Era stata la rivista "Spy", due settimane fa, a rivelare la frequentazione tra i due, già noti al gossip per le rispettive love story con Andrea Damante (ex tronista di 'Uomini e Donne') e con Belen Rodriguez (oggi di nuovo legata all'ex marito Stefano De Martino). E, dopo un po' di doveroso despistaggio da parte dei diretti interessati, adesso non c'è più alcun dubbio: è nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Ora resta da vedere se la passione durerà o si fermerà ad essere un fuoco di paglia.