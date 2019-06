Tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è finita?

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati e in questi giorni hanno comunicato ai fan la notizia. Sembravano una coppia solida, collaudata e molto innamorata. Invece anche fra loro l’amore sembra essere finito. Usiamo il condizionale perché potrebbe essere una crisi passeggera e potrebbero dunque ritrovarsi. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: non è solo il verso di una canzone di Venditti. Seppure la Donatella non sembra essere intenzionata a rivelare i motivi della rottura, qualcuno oggi ne sta parlando. Ci riferiamo al settimanale Spy, che ha pubblicato sul profilo Instagram un’anteprima di un servizio in arrivo in edicola proprio su Giulia Provvedi e l’ex fidanzato Gollini.

Giulia Provvedi è stata tradita?

Nel post in questione si legge che nel nuovo numero in edicola della rivista verrà raccontata tutta la verità sulla fine della storia tra Giulia e Pierluigi. Una presunta verità, che si basa sulla testimonianza dell’altra. Ma procediamo con ordine, ecco il post su Instagram. "Mentre era in Sardegna, il calciatore ha conosciuto un’avvenente pierre, con la quale lui ha passato una notte. Spy si è messo alla ricerca della ragazza che ha fatto perder la testa a Gollini e ha conosciuto Benedetta, pierre di un locale in Costa Smeralda, che non ha saputo resistere al fascino del calciatore conquistatore". Pare però che Gollini potrebbe essersi guardato bene dal dire alla ragazza in questione di essere fidanzato con la Donatella.