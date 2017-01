Giulia Salemi confessa: "Dopo il Festival di Venezia mi hanno augurato la morte"

Durante la scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Giulia Salemi e Dayane Mello sono state protagoniste di un red carpet davvero molto piccante, durante il quale le due bellissime modelle hanno sfilato lasciando intravedere praticamente tutto il loro corpo.

Le immagini, nel giro di qualche ora, hanno fatto il giro del mondo e Giulia Salemi e Dayane Mello sono finite sulla bocca di tutti. Ora, a distanza di qualche mese, la Salemi racconta cosa è successo dopo quell'evento. "Se voi sapeste quello che mi è stato detto dopo Venezia - ha confessato Giulia alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai 1 -. Alcune persone mi hanno augurato la morte. Per fortuna ho avuto mia madre e degli amici veri vicino, altrimenti sarei andata in depressione. Mi dicevo: ma la gente è impazzita?" .

" Avrei dovuto ammazzarmi, chiudermi in casa, suicidarmi come la ragazza che aveva subito cyberbullismo perché era uscito il suo video? - continua -. Io invece ho combattuto e ho cercato di dimostrare alla gente che su di me ci si sbagliava: dietro a quel vestito c'era un'altra persona" .