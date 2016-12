Giulia Salemi e Marracash: è nato un amore?

Lei è nota al grande pubblico per aver preso parte a Pechino Express in coppia con la madre - erano il duo "Le Persiane" - nonché per aver indossato un abito con spacco inguinale alla Mostra del Cinema di Venezia, lo scorso settembre. Alcuni la ritengono anche la Kim Kardashian italiana. Lui è uno dei rapper più amati dal pubblico musicale del Belpaese. Si tratta di Giulia Salemi e Marracash, che a quando pare stanno insieme.

Non ci sono conferme dirette da parte di nessuno dei due, ma la presunta coppia è apparsa più volte in centro a Milano, mentre sui social network, come Instagram Stories, si susseguono immagini di loro insieme durante uscite serali. Non solo: alcuni scatti li mostrano al supermercato, come fossero una coppia molto ben collaudata. Gli amici confermano che Salemi e Marracash si frequentano da settimane e che sono molto innamorati. Pare che si siano conosciuti attraverso i social network.

La presunta relazione, almeno ai suoi esordi, assomiglia a un'altra che negli ultimi tempi ha scatenato grande interesse: Fedez e Chiara Ferragni si sono appunto conosciuti attraverso amicizie comuni sui social network e incontri per caso. E poi tra loro è scoppiato l'amore. Che Salemi e Marracash siano insieme a loro la coppia vip più sexy e amata dal pubblico dell'incipiente 2017?