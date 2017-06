Giulia Salemi si confessa: "Non faccio sesso da due anni"

Giulia Salemi, al centro dell'attenzione e delle polemiche dopo il look sfoggiato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, con uno spacco fin sopra l'inguine che lasciava poco spazio all'immaginazione, torna a parlare di sé e continua a difendersi ancora una volta.

In un'intervista rilasciata a Tgcom24 la Salemi ha confessato di aver vissuto dei momenti difficili dopo le critiche ricevute: "All'inizio mi è crollato il mondo addosso. All'improvviso ero la smutandata. Ma non mi pento di nulla. È stato anche un boom mediatico, sono finita sui siti di tutto il mondo. Ho avuto la solidarietà di Kim Kardashian che si è schierata pubblicamente dalla mia parte".

Nonostante risulti ai più come una persona antipatica, Giulia Salemi dice di non sentirsi assolutamente arrivata e di prendere sempre il meglio per imparare cose nuove. Poi confessa di non aver mai fatto nessun ritocchino di chirurgia plastica: "A 24 anni è ancora troppo presto. Non ho né il bisogno né i soldi per farlo. La gente pensa che io sia ricca. Ma io non penso ai soldi, la mia è una passione. La verità è che sono una ragazza normale, sempre di corsa tra un provino e l'altro. Studio, mi informo, guardo i vecchi programmi".

Poi la Salemi parla anche della sua vita privata e del rapporto con il rapper Marracash con cui la modella ha avuto un flirt: "Sono una ragazza all'antica, nonostante a Venezia abbia dato un'altra impressione. Ho fatto pochissime esperienze sia amorose sia sessuali. Ho avuto giusto tre fidanzati. E non sono più riuscita a trovare l'anima gemella. Non so se il problema sono io o gli uomini ma vorrei innamorarmi".

"Da quasi due anni sono casta. Non faccio l'amore. Forse è l'input persiano che mi ha dato la mia mamma (Fariba, ndr) che mi ha sempre detto che un ragazzo deve corteggiarmi, che prima di fare sesso bisogna essere innamorati... Ed eccomi qui, è già un miracolo che non arriverò vergine al matrimonio. Io e Marracash siamo usciti qualche volta a cena, non è stata una vera e propria storia. A me Fabio piaceva molto, mi affascinava, ma è stato sincero sin da subito con me, mi ha detto che non era il momento giusto per lui, non voleva una storia seria, e io ho capito. Ci sentiamo ancora, siamo amici ed è bello così" , ha dichiarato.