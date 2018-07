Gorillaz senza sorprese

Troppo difficile rimanere Gorillaz. In questo The Now Now si confermano come un esperimento solista di Damon Albarn, il geniaccio che si è inventato i Blur e poi ha stupito tutti lanciando questo progetto metamusicale, nel senso che è «oltre», visto che mescola pop, rock, fumetti e cartoon. Però è difficile mantenere lo stesso livello di sorpresa dopo aver battuto tutti i record. E dopo lo stucchevole Humanz del 2017, stavolta Damon Albarn gioca praticamente da solo, trasformando i Gorillaz a propria immagine e somiglianza. Al di là dei featuring (George Benson in Humilty e Snoop Dogg con James Principle in Hollywood) questo disco è solo una piattaforma per decollare di nuovo dal vivo (prima data italiana il 12 luglio al Lucca Summer Festival).