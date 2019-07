Gossip Girl: torna la serie tv sui rampolli di New York

Nel 2012 la stagione 6 di "Gossip Girl” chiudeva il suo racconto sulla vita dei teenager ricchi, snob e sregolati di New York, più precisamente dell’Upper East Side.

"Gossip Girl", insieme a "The O.C.", è uno di quei racconti che è rimasto sempre all’apice del gradimento del pubblico, anche a distanza di anni, per gli intrecci e le macchinazioni a opera di questi giovani rampolli dell’alta società di Manhattan.

Da tempo si parlava di un possibile ritorno della serie. Ora arriva la conferma: HBO Max, la piattaforma di streaming del canale statunitense HBO, avrà le nuove puntate di "Gossip Girl”. Dieci episodi di quasi un’ora ciascuno. Ma la domanda che tutti si fanno è se ci saranno ancora Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester), Chuck (Ed Westwick), Dan (Penn Badgley) e gli altri protagonisti.

Del ritorno di "Gossip Girl” si parla come di una via di mezzo tra un reboot e uno spin-off. In particolare la storia sarà ambientata otto anni dopo quanto visto nell’ultimo episodio del 2012 e avrà come tema centrale il rapporto tra i giovani dell’alta società newyorkese e i social media del giorno d’oggi. Anche nelle precedenti sei stagioni il rapporto con i social network fu il motore pulsante degli scandali. Infatti "Gossip Girl” era un blog in cui venivano raccontate le malefatte dei protagonisti, ma nel corso di questi anni i social sono notevolmente cambiati. Ai tempi Serena e Blair comunicavano ancora con SMS e la piattaforma per eccellenza era il blog. Preistoria se si pensa alle app di oggi.

Oltre a questo “aggiornamento” di social, e quindi di trama, per quanto riguarda i personaggi originari è difficile che ritornino in pianta stabile al centro della storia, ma non è da escludere che questi possano essere presenti con qualche cameo oppure in qualche altro ruolo inaspettato: sappiamo che i colpi di scena di questo genere sono nelle corde di "Gossip Girl”.