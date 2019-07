Uomini e Donne, Sossio Aruta furioso: "Fate vomitare"

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un periodo magico. Il riavvicinamento dello scorso inverno a Uomini e Donne è stato seguito infatti dalla convivenza e dall’annuncio della dolce attesa. Tra circa tre mesi, infatti, la coppia darà alla luce una bambina e in queste settimane continua a mostrare sui social la felicità per il lieto evento e per l’amore ritrovato, dopo mille peripezie (compresa Temptation Island Vip). Nonostante l’idillio d’amore, però, Sossio Aruta si è sfogato sui social, per rispondere proprio alle critiche di qualche follower. Le parole del calciatore sono state dure e dirette: "La differenza tra me e tutti voi fenomeni che criticate il mio profilo è proprio in questo filmato, io non aggiusto le foto con effetti speciali, non ho bisogno di trovare le pose per il profilo giusto".

Sossio Aruta ha voluto evidenziare la sua genuinità sottolineando di conoscere molti influencer, belli in foto, ma che nella vita reale appaiono molto diversi rispetto alle immagini patinate postate su Instagram: "Fate vomitare. Mai nessuno di questi influencer avrebbe postato un video così uscito spontaneo e per caso". L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto lanciare un messaggio spronando le persone a non essere costruite: "Viva la spontaneità, l’onestà e l’ironia anche su se stessi. Fan***o voi che volete essere ciò che poi nella realtà non siete".