Graffi e morsi alla tate, le figlie di Kourtney e Kim Kardashian fuori controllo

Lavorare per le sorelle Karadashian non deve essere facile, soprattutto se le loro figlie manifestano segni di aggressività e rabbia. Lo ha pensato sicuramente la tata assunta da Kourtney Kardashian dopo essere stata aggredita dalla figlia Peneolope, 7 anni, nata dalla relazione con l'ex marito Scott Disick. La tata si sarebbe, infatti, licenziata dopo essere stata aggredita fisicamente dalla bambina. A raccontare il brutto episodio è stata Kourtney nel corso dell'ultima puntata del reality americano "Keeping Up with the Kardashian", che vede protagonista la famiglia Kardashian. " Non ho più una tata - ha esordito Kourtney spiegando l'accaduto alla famiglia - (La tata) ha detto che P era davvero arrabbiata. La stava mettendo in macchina e l'ha graffiata in faccia. P a volte può essere davvero fuori controllo. Penso che quasi, annerisce, diventa cuba e fa queste cose selvagge ".

Kim Kardashian è così intervenuta nella discussione, sollecitando la sorella minore a contattare la tata per scusarsi dell'accaduto. Poi ha sorpreso tutti raccontando un episodio simile di cui si è resa protagonista la piccola North West: " Anche North ha cercato di mordere la nostra tata, dicendole: "Non voglio più una tata. Puoi andare a casa". Ma io le ho spiegato che non poteva licenziare la nostra tata ". Facile dunque comprendere il motivo dell'addio delle governanti a Kim Kardashian e sorelle. Gli scatti di rabbia e perdita di controllo delle piccole figlie delle Kardashian non sarebbero, però, una cosa nuova in famiglia. Kourtney ha, infatti, terminato il racconto (prima di essere rimproverata dalla madre per non aver punito la bambina) spiegando che, da ragazzina, anche lei aveva graffiato e schiaffeggiato in faccia alcune tate che la seguivano. Insomma tale madre tale figlia.