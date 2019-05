Gf, è passione (irrefrenabile) tra Francesca e Gennaro. Lui: "Ti voglio fare di tutto"

Casa del "Grande Fratello 16" sempre più bollente. Gennaro e Francesca erano sdraiati su una poltrona fuori in giardino e l'attrazione tra i due era tangibile anche a distanza. I due da un pò di tempo molto vicini, non smettono di cercarsi con sguardi maliziosi.

Lui probabilmente in un subbuglio d’emozioni e non riuscendosi a trattenere ha affermato il suo desiderio nei confronti di lei: "Ti voglio fare di tutto! Tutte le scene che mi vengono in mente!".

Il ragazzo ha sempre più difficoltà a stare vicino all’amica a causa del sentimento che prova per lei sempre più in crescendo. Con il labiale le dice infatti di allontanarsi: "Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me!" Ciò viene detto tra risatine e carezze. Il ragazzo pensa che la soluzione potrebbe essere quella di uscire dalla Casa per non essere sottoposto alla tentazione. Ad ogni modo a Francesca De André queste attenzioni non dispiacciono ma non si vuole sbilanciare più di tanto. Lui non vuole farsi sentire ma ammette che desidererebbe morderla: "Ti prenderei a morsi!". La donna non si allontana e lui continua a guardarla con gli occhi colmi di desiderio.

Più tardi i due si ritrovano da soli nel magazzino dei vestiti e Gennaro comincia a baciare insistentemente Francesca sul collo. Un modo come un altro per dimostrare che tra i due la faccenda è molto "calda".