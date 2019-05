Gf, Cristian detesta le paranoie di Michael e rivela: "Ha dormito con Gianmarco"

Ha fatto parlare a lungo di sé, a seguito del suo "coming-out" avvenuto tra le mura della casa del Grande Fratello. E adesso è tornato al centro del gossip, dicendosi quasi certo che il gieffino Michael Terlizzi stia nascondendo al pubblico e alla sua famiglia la sua omosessualità. Cristian Imparato ha concesso un'intervista alla trasmissione radiofonica "Non succederà mai più" di Radio Radio, nel corso della quale ha speso alcune parole sul conto dell'aitante Michael.

Cristian Imparato e il nuovo segreto: "Al Grande Fratello, ha dormito con Gianmarco Onestini"

“Se è gay o non è gay? - ha così esordito Cristian Imparato, nel corso della sua intervista concessa a Giada Di Miceli-. Guarda, io ho sempre avuto una sensazione, che magari fosse un po’ anche lui a colori, diciamo colorato. Perché non lo vuole dire? Se fosse gay, magari non lo dice per la famiglia o anche per il suo passato".

Il cantante e vincitore di "Io canto", parlando di Michael Terlizzi, ha confidato che non ama alcuni aspetti caratteriali del suo ormai ex-compagno di gioco: "Se mi piace? Come tipo esteticamente mi piace. Però, quando inizia con le paranoia e le domande, no. Lui è molto introverso, io ho bisogno di una persona molto più attiva.”

La conduttrice del programma radiofonico "Non succederà mai più" ha poi domandato a Cristian se secondo lui ci sia del tenero tra Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi, alludendo al rumor secondo cui Michael avrebbe provato a flirtare con Gianmarco nel corso della loro partecipazione a "Temptation Island Vip". La risposta di Cristian Imparato sui 2 gieffini? “Ma guarda, io ti dico solo che dormivano a letto insieme, spero che esca fuori dell’altro. Anche io non sono contento di stare con il punto interrogativo, voglio delle conferme anche io”.

