Grande Fratello delle liti fa il record del 27 per cento

Più si litiga, più gli ascolti si alzano. Più si gettano in pista personaggi che suscitano reazioni forti, più la gente accorre a guardare la corrida.

La legge della tv trash non si smentisce: lunedì sera il Grande fratello ha registrato una media del 27,17 per cento di share e 4.766.000 spettatori, oltre 6 punti di share in più rispetto alla prima puntata e il risultato più alto in termini di share dalla finale dell'undicesima edizione del 2011. Montalbano, in replica, ha comunque realizzato più spettatori, 6 milioni ed è stato battuto dal Gieffe come share perché quest'ultimo dura molto di più. Insomma, una d'Urso imbronciata che ha rimbrottato duramente i concorrenti per le volgarità e le liti che sono accadute nel reality (create dalla decisione di far entrare nella casa la spagnola Aida), non hanno suscitato ira tra il pubblico ma anzi ancora più attenzione.