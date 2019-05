Gf, scontro di fuoco fra Malgioglio e la De André: "Tu sei pazza"

Quella di ieri, non è stata di certo una serata facile per Francesca De André. La concorrente del Gf, infatti, ha visto andare in frantumi la sua storia d’amore con Giorgio Tambellini. Il suo compagno è prima stato beccato in atteggiamenti intimi con una mora per le vie di Milano, poi l'ha lasciata. La reazione della ragazza non si è fatta attendere e, tra copiose lacrime e parole dettate dalla rabbia, ha invitato la sorella Fabrizia, entrata nella Casa per spiegarle la situazione, a chiudere i ponti con Tambellini.

Il diverbio tra la De André e Malgioglio

Non è finita qui: la 29enne di origini liguri ha avuto un confronto anche con Cristiano Malgioglio. L'opinionista si è indispettito per alcuni atteggiamenti "da bulla" avuti da Francesca. I due si sono scontrati, fino a che Malgioglio ha tirato in ballo il nonno della De Andrè, Fabrizio. "Non si parla dei morti che non possono replicare. E’ una boiata quella che hai detto. Lui è sangue del mio sangue, hai capito?”, ha urlato Francesca.

Tra i due c’è stato uno scontro infuocato. Da casa e in studio era davvero difficile capire cosa i due stessero dicendo. "Se tuo nono Cristiano De André ti vedesse si rigirerebbe nella tomba. Ma tu sei pazza, non sei normale. Ma vergognati per quello che hai fatto alla tua famiglia. Per questo gli uomini ti lasciano", ha ribattuoto l'opinionista.

Ma proprio questa frase non è piaciuta alla padrona di casa che ha chiesto a Cristiano di scusarsi.