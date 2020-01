Al via il Grande Fratello Vip ecco tutte le novità e anche qualche "segreto"

C’era un atmosfera delle grandi occasioni alla conferenza stampa del Grande Fratello Vip a Cinecittà, in una nuova Casa completamente rivista e “allargata” negli spazi interni, per permettere ai 19 concorrenti e 4 highlander (4 personaggi di vecchissime edizioni: il “pizzettaio” Salvo Veneziano, “l’ottusangolo” Sergio Volpini, Patrick Puglisi, e Pasquale La Ricchia) di poter interagire liberamente in uno dei reality più attesi della stagione televisiva.

Tantissime le novità quest’anno che i partecipanti alla Conferenza Stampa hanno snocciolato in quasi due ore di presentazione divertente e piena di battute, che promette molto bene per questo reality che gode di ottima salute. Intanto la conduzione è totalmente affidata quest’anno ad Alfonso Signorini che, da vero “maniaco dei dettagli” ha curato questa nuova edizione in ogni particolare.

“ Chi lavora con me lo sa - ha raccontato alla folla di giornalisti - io chiedo il massimo, ma ci si diverte molto e il Grande Fratello sarà proprio questo puro divertimento, tanto che io non avrò una postazione fissa e girerò per lo studio insieme ai due opinionisti, Wanda Nara e Pupo, che ho voluto perchè sono due facce nuove e per questo GF VIPi o volevo proprio questo ”.

E i due opinionisti, non hanno deluso le aspettative dei presenti, Pupo arrivato a piedi tanto da sembrare uno dei giornalisti presenti e Wanda Nara, bellissima in un completo total white, arrivata invece in un blindatissimo Suv nero, fino a quasi la porta rossa dell’ingresso.

Insieme tutti e tre hanno scherzato con i giornalisti presenti tanto da sembrare tre amici che si sono ritrovati prima di partire per un viaggio. Un viaggio, lo diciamo subito così non prendete altri impegni televisivi, che durerà per tutto gennaio due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì’, tranne la prima puntata che verrà trasmessa di mercoledì.

Grande parata anche dei vertici Mediaset che hanno snocciolato numeri davvero importanti visto che stiamo parlando di 20 anni dall’arrivo ddi questo reality che ha di sicuro lasciato un segno nella cultura televisiva italiana. Proprio per festeggiare questa data importante, gli autori hanno deciso di coinvolgere 4 highlander del programma. Quattro vecchi concorrenti del reality che ritorneranno tanti anni dopo dentro la casa.

Ma quale sarà il ruolo di questi opinionisti? Intanto a Wanda Nara (Uanda per l’esattezza pronunciato all’argentina) il compito di mostrare una mise mozzafiato per ogni puntata, e di mostrarsi in tutta la sua simpatia: “ Cosa che non ho potuto fare a Tiki Taka, visto che non sempre posso dire quello che penso quindi sono contenta che la gente mi conoscerà sotto un’altra veste ” queste le sue parole oltre a i ringraziamenti ad Alfonso Signorini che a sua detta chiama anche a mezzanotte per avere consigli: “ Io lo faccio per tenermi buono il marito ” la risposta di Signorini.

E proprio su Icardi, che ora gioca a Parigi è una delle domande che vengono poste a Wanda. “ Tutti i giocatori guardano il Grande Fratello - confessa ‘Uanda’ - anche mio marito. Per me non è facile visto che ora siamo stabili a Parigi, ma non volevo perdere questa occasione e sono felice di aver accettato e di avere vicino due persone come Alfonso e Pupo ”.

E proprio da Pupo, arriva, la piccola stoccata che tanto farà parlare i giornali, in una conferenza stampa dove nonostante gli sforzi di di creare polemica: “ Ma i concorrenti vengono pagati per fare questo? ” è la domanda insistente di una giornalista sia in conferenza stampa sia dopo, scivolano come olio sul pavimento creando solo momenti di divertimento.

Pupo dicevamo, impegnato non solo con il Grande Fratello Vip ma anche con un tour mondiale che debutta sabato 11 gennaio per i 40 anni della canzone “ Su di Noi ”, lancia la frecciatina, extra conferenza, al Direttore Artistico del Festival dicendo che si sarebbe aspettato che almeno a Sanremo ci fosse stata una ‘chiamata’ per questo importante avvenimento cosa non successa.

E solo per Sanremo si fermerà il GF trasmettendo di lunedì e poi lasciando l’intera settimana alle Canzoni. Il discorso arriva poi ai concorrenti la cui lista lunghissima quest’anno non farà dire come al solito “ Vip chi? ” perché i nomi sono davvero tanti e alcuni molto forti. Come quello di Rita Rusic, corteggiatissima dalla produzione che alla fine ha deciso di mettersi in gioco e di accettare questa nuova esperienza. Ed è proprio la sua la clip di presentazione insieme a quella di Adriana Volpe che inaugura tra i giornalisti il toto vincitori di questa edizione.

Ma ci sono anche tanti uomini primo tra tutti un’imprevedibile Michele Cucuzza che a detta di Signorini “ Riserverà davvero molte sorprese ”, come le riserverà di sicuro un nome molto voluto dal presentatore quello di Barbara Alberti che mescolerà cultura in un ambito definito da molti trash, ma che ha sempre comunque riservato delle grandi sorprese che non mancheranno neanche in questa edizione e che per il momento non possono essere totalmente svelate.

Ma una cosa in più degli altri IlGiornale.it la sa, il nome del concorrente molto voluto dalla produzione che non ha però chiuso il contratto: quello di Borriello che alla fine ha declinato l'offerta. Ma per uno che non è entrato “ Molti altri entreranno - dice Signorini - ho per esempio letto che Cristina Plevani la prima vincitrice del GF numero Uno, ci è rimasta male per non essere stata chiamata, ma non è detta l’ultima parola noi siamo aperti davvero a tutto ”.

Per finire, le prime due puntate saranno in realtà due “prime serate” visto che l’entrata verrà divisa in due tranche, dato l’alto numero di partecipanti, e chi vorrà seguire il programma potrà farlo: su Canale 5 in prima serata dalle 21,35, nella fascia quotidiana in in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.10 e un'altra fascia in onda su Italia1 dal lunedì al venerdì alle 18. La diretta giornaliera è invece prevista sul canale Mediaset Extra.(dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). È possibile seguire il reality sia in tempo reale che in replica anche dal sito di Mediasetplay, dove sono fruibili tutti i contenuti video. Per seguire e commentare l’hashtag #GFVIP.