Grave lutto per i Pooh: morto lo storico fonico Osiride Gozzi

I Pooh lo hanno salutato ricordandolo dal palco dell'Unipol Arena di Bologna la sera del 30 dicembre, durante l'ultimo concerto della loro cinquantennale storia: il giorno dopo, lo storico fonico della band, Osiride Gozzi è morto.

Osiride Gozzi aveva 70 anni e da tempo era malato. Il fonico dei Pooh è stato un elemento fondamentale per il gruppo e ora la sua morte è motivo di tristezza per tutti i componenti della band. Osiride e i Pooh sono riusciti a fare la storia, insieme hanno capito l'importanza di portarsi ad ogni concerto il proprio palco, " girare per le città addirittura con un Tir ". " Osiride - spiega Red su Facebook - e gli altri nostri tecnici, avevano capito che noi stavamo provando a cambiare qualcosa nel sistema e, con spirito pioniere e combattivo, sono riusciti a superare ogni ostacolo, e a educare, insieme a noi, gli organizzatori di spettacoli italiani, che faticavano a capire, che il concerto che i Pooh volevano fare anche uno spettacolo!".