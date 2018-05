Grazie a Bocelli rinasce una scuola nelle Marche

Riflettori su Sarnano, localita marchigiana colpita dal terremoto dell'autunno 2016.

Oggi sarà capitale della solidarietà per un giorno, un progetto firmato da Andrea Bocelli Foundation e Only The Brave Foundation di Renzo Rosso: alle 15 viene inaugurata la nuova scuola media «G.Leopardi».

L'edificio scolastico, antisismico, ecosostenibile, tecnologicamente avanzato e dotato di servizi didattici, artistici e sportivi all'avanguardia, utili agli studenti ma anche all'intera comunita, è stato ricostruito nel tempo record di 150 giorni, grazie all'impegno delle due Fondazioni. Alla manifestazione parteciperanno i due fondatori - il celebre tenore e l'imprenditore filantropo - ma sono attese altre note personalità. Grazie infatti ad una campagna SMS, con la maratona «Celebrity Fight Night in Italy», in molti avevano offerto il loro contributo, prendendo a cuore questo piccolo borgo medievale.