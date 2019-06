Greggio: «Barzellette? fanno ridere il mondo»

Ferruccio Gattuso

L'ultima? Non sarà mai tale. Perché, spiega Ezio Greggio con un tocco di paradosso, «quasi tutte le barzellette esistono da sempre. Ogni tanto ne escono di nuove. Ma a ben vedere quelle buone vengono rivedute e corrette». Lo storico conduttore di Striscia la notizia si è messo al timone di La sai l'ultima? Digital Edition e guida che è un piacere. La prima puntata, andata in onda venerdì su Canale 5, ha registrato un 21,14% di share, pari a quasi tre milioni e mezzo di spettatori, cifre che sono il motivo per cui cast del programma (con Greggio la showgirl Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Scintilla, Nino Formicola) e direttore di rete Giancarlo Scheri sembrano gli unici a sorridere, freschi come se il termometro fosse dieci gradi più sotto. Oggi è attesa la seconda di sei puntate . A distanza di undici anni dalla precedente edizione, qualche timore c'era e invece, spiega Scheri, «la barzelletta funziona ancora, e pure il varietà, se viene rinnovato». La Digital Edition di La sai l'ultima? pesca barzellettieri anche dal web, questa la novità. Ezio Greggio ammette: «Quando mi hanno proposto di riportare il programma in tv ho detto sì a patto che avesse un taglio diverso: penso che ora abbia un taglio internazionale, potrebbe andare in onda in qualsiasi paese». Gli ospiti di questa sera, nella cornice della sfida tra comici guidati dai coach Battista, Izzo e Scintilla, sono Proietti, Malgioglio e Josè Altafini. Nelle prossime puntate sono attesi, tra gli altri, Bonolis e Fiorello.