La Gregoraci in bikini mostra un fisico da urlo

In vacanza a Marina di Pietrasanta con Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci sfoggia un fisico da 10 e lode. Addominali scolpiti in bella vista, gambe toniche, lato B da fare invidia e décolleté mozzafiato: la showgirl è bellissima mentre gioca con il figlio avuto da Flavio Briatore. Arriva in spiaggia in bicicletta, sfila gli shorts bianchi, indossa il cappello e via, pronta per una giornata tra coccole, divertimento e relax.

Elisabetta Gregoraci mamma sexy

Momenti di tenero relax per Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. I due sono stati paparazzati tra le tende del Twiga, lo stabilimento balneare nato da un’idea dell’ex marito della showgirl, Flavio Briatore: sulla spiaggia della Versilia, nonostante il cielo non sia così limpido, mamma e figlio si divertono con il pallone. Un bagno veloce, subito il telo per asciugarsi e veloci a tavola per il pranzo: poi, in serata, quattro passi per le vie di Forte dei Marmi per chiudere la giornata.

"Passeggiando con la mamma!". Cosi scrive Elisabetta su Instagram a margine di una foto con il figlio. Tanti i messaggi affettuosi dei follower, che notano unadiscreta somiglianza e ricordano il giorno del parto, il 18 marzo 2010: "Mi sembra ieri, eppure sono già passati più di nove anni".Ma oltre alla pioggia di commenti positivi, ci sono pure alcuni utenti che, dopo alcune foto in pantaloncini col figlio, l’hanno accusata di essere troppo sensuali.