Grey’s Anatomy: nella nuova stagione arriva il primo chirurgo LGBT

C’è grande attesa per il ritorno di Grey’s Anatomy, la serie medica di Shonda Rhimes che arriverà negli States il prossimo 27 settembre ancora una volta sulle frequenze della ABC. Si taglia il traguardo della stagione numero 15 e, nei nuovi episodi che debutteranno qui in Italia dal 29 ottobre su FoxLife, ci saranno molte novità. L’ultima? Nello show entra un altro personaggio maschile che interpreterà il primo chirurgo (uomo) LGBT del Grey Sloan Memorial.

Una stagione tutta da scoprire quella di Grey’s Anatomy che, oltre alle emergenze di tutti i giorni, promette batticuori e colpi di scena tra le corsie dell’ospedale più celebre della tv. Ribattezzata la “stagione dell’amore”, dall’America giungono notizie in merito a nuovi personaggi che transiteranno nello show. È TvLine ad affermare che Alex Landi, attore di origini coreane e italiane, debutterà nel ruolo del Dottor Nico Kim, il primo chirurgo gay dell’ospedale. Il suo ingresso è previsto fin dal primo episodio, ma attualmente, non si conoscono ulteriori dettagli sul personaggio.

Grey’s Anatomy fin dal suo inizio ha sempre ospitato personaggi LGBT, come ad esempio la dottoressa Torres e Arizona Robbins, che per anni hanno intrecciato anche una passionale relazione. E con una stagione 15 che perde molti volti noti ai fan dello show, altri dottori arricchiscono il cast. Il dottor Kim non sarà l’unico ingresso. L’attore Chris Carmack sarà un ortopedico che potrebbe far battere il cuore di Meredith, è previsto il ritorno di Kim Raver nel ruolo della dottoressa Altman, e secondo i rumors, si esplorerà da vicino la vita matrimoniale di Karev e Jo.

Alex Landi è un esperto di arti marziali. L’arrivo in Grey’s Anatomy è il suo primo importante ingaggio.