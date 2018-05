Gue Pequeno si confessa in un libro: "Sono l'unico vero, gli altri fingono"

" Sono rimasto Cosimo (Fini, il cognome, ndr) quando il 90 per cento dei rapper è falso. Si fingono gangster o inventano un' adolescenza difficile ma se finiscono in quegli ambienti prendono schiaffi. Io non mi spaccio per malavitoso, ma ne conosco e mi rispettano ", sono le prime righe dell'autobiografia Guerriero di Gue Pequenò, stella e leggenda del rap italiano.

La vita da rapper e da gangster

Nel volume che lui stessa non definisce come una biografia, piuttosto " un flusso di pensieri ", per il quale precisa " non chiedo riconoscenza o il tappeto rosso, non il Pulitzer come fanno in America con Kendrick Lamar perché da noi il rap non è mai stato capito: suona arrogante ma è un bilancio sull' influenza che ho avuto sul rap italiano ".

Una vita di successo in cui, Gue spiega: " Camminavo coi delinquenti e coi borghesi allo stesso tempo, avevo visto la ricchezza e volevo avere accesso a quel mondo lì, ma al tempo stesso non ero davvero ricco di famiglia ". Una carriera colma di soddisfazioni. Basti pensare che con i Club Dogo ha dato il via alla cultura hip-hop in Italia: "Volevamo essere degli zarri di lusso, dei tamarri fighetti". E ancora: " Sono autentico, nel bene e nel male. Le mie rime stanno al rap come il neorealismo al cinema. All' epoca del mio primo disco solista uscivo con Nicole Minetti, viaggiavo su aerei privati, hotel a 5 stelle ". Ci tiene a precisare con forza sulle pagine de Il Corriere della Sera che " per mantenere lo stile di vita che sognavo ho lavorato duro. Da ragazzino vendevo tshirt, mixtape... Adesso il mio modo di essere hustler (trafficone ndr) è cambiato: ho una linea di abbigliamento, investimenti immobiliari, sono socio di una gioielleria e di un franchising di cannabis legale. Altro che quelli passano la giornata su Instagram ".

La scena hip-hop