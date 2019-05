Guendalina Canessa: "Adesso Francesca De André è un'amica"

Ormai fuori dal Grande Fratello 16, Guendalina Canessa è tornata attiva sui social e ha avuto modo di spiegare il nuovo rapporto che si è creato con Francesca De André dopo l'esperienza nella Casa di Cinecittà.

La Canessa, che aveva già partecipato al programma oltre dieci anni fa, era entrata nel reality non come concorrente ma come "disturbatrice". È lei stessa a spiegarlo ai suoi fan su Instagram: "Avevo pattuito che sarei stata due settimane perché a differenza di 12 anni fa, avevo 25 anni, non sarei riuscita a stare senza mia figlia. Voglio raccontarvi tante cose, tanti retroscena, perché poi la domanda è sempre la stessa: ‘Guenda, ma è tutto vero?', Sì, lo è!".

L'entrata di Guendalina Canessa nella Casa era stata pensata quasi come un'esperimento sociale per mettere a confronto due donne - lei e la De André - che avevano avuto lo stesso uomo - Daniele Interrante - e che già avevano avuto modo di scontrarsi in passato. Guendalina era convinta che Daniele la avesse tradita con Francesca, mentre quest'ultima lamentava l'ingombrate presenza della ex durante la sua relazione con Interrante.

Dopo uno scontro iniziale, però, la solidarietà femminile sembra aver prevalso. Barbara d'Urso ha ipotizzato che le due possano essersi confrontate e possano aver scoperto che magari era Daniele a dire bugie ad entrambe. Alla fine Guendalina e Francesca si sono molto avvicinate e lo ha ribadito anche la Canessa su Instagram: "Mi manca Erica, mi manca Francesca De André. Vi vorrei parlare dell’importanza della solidarietà femminile. Io ho fatto qualcosa di impensabile".

E questo "qualcosa di impossibile" è proprio il nuovo rapporto che si è instaurato con la nipote del cantautore genovese: "Sono entrata che avevo una nemica e sono uscita che ho un’amica". Ad avvantaggiarsi di questo nuovo rapporto potrebbe essere proprio la figlia di Guendalina Canessa che durante la relazione del padre con la De André si era molto affezionato alla ragazza. Non ancora pervenuta, invece, la reazione di Interrante a questa nuova amicizia tra le sue ex...

