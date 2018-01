Gwyneth Paltrow è ufficialmente fidanzata: chi è il suo compagno?

Lo scorso ottobre, in occasione di Halloween, avevano fatto sorridere tutti su Instagram, pubblicando una foto autoironica di coppia. Oggi Gwyneth Paltrow e Brad Falchuck sono ufficialmente fidanzati. Nello scatto, si fa riferimento a uno dei thriller cult girati dall'attrice, il film "Se7en", e i costumi dei neofidanzati rappresentano una sorta di spoiler sul finale. Ma nell'immagine vi è anche un rimando al lavoro dell'amato: i due si trovano infatti in una vasca, elemento fondamentale della serie "Scream Queens", di cui Falchuck è co-creatore insieme a Ryan Murphy.

Brad Falchuck è infatti un regista, sceneggiatore e produttore televisivo. Tra i suoi lavori più amati dal pubblico ci sono anche "American Horror Story" e soprattutto "Glee", serie in cui ha lavorato anche Gwyneth Paltrow. È stato però alla première di "Scream Queens" nel 2015 che l'attrice e il regista sono apparsi insieme per la prima volta, dopo la rottura di lei con l'ex marito, il frontman dei Coldplay Chris Martin.

Il fidanzamento è stato annunciato sulla copertina della rivista Goop, il cui tema portante di questo numero è appunto l'amore. Paltrow e Falchuck sono in copertina, come riporta la stessa attrice su Instagram. " Ho cercato di accettare quanto l'amore romantico possa essere complesso - ha commentato l'attrice nell'intervista all'interno - Ho deciso di provarci ancora. Non solo perché credo di aver trovato l'uomo con cui ho un senso, ma perché ho accettato le opportunità di espansione dell'anima e di rottura dei modelli rese possibili dall'intimità ".