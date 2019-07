Halle Bailey è La Sirenetta. Scatta la polemica: "Non rispetta il personaggio originale"

Sarà Halle Bailey, cantante R&B, la nuova protagonista del remake de La Sirenetta. Il live action diretto da Rob Marshall arriva dopo l’amato cartone animato Disney del 1989, in cui Ariel, fedelmente al romanzo del suo creatore Hans Christian Andersen, era una ragazza pesce di pelle bianca. Nel remake Halle Bailey è una ragazza di colore, cosa che ha scatenato la polemica e ha diviso i fan della rossa sirenetta.

Da un lato c’è chi apprezza la scelta di voler dare spazio ad un’attrice di colore, per far sì che il pubblico di pelle scura possa avere una principessa che li rappresenti. Ma c’è anche chi, lungi dal farne una polemica razzista, sostiene che un'Ariel dalla pelle nera vada a stravolgere completamente il film, trattandosi appunto di un remake. “Io sono cresciuta con La Sirenetta con i capelli rossi e la carnagione chiara e così vorrei che restasse. Al contrario riuscireste ad immaginarvi Pocahontas con i capelli rossi? Eddaisu. #NotMyAriel” , scrive una ragazza su Twitter. E ancora: “Ma veramente state accusando di razzismo le persone che vorrebbero una Aryel originale al cartone? No poi capisco fosse stata una rivisitazione, ma se il cartone prevede una ragazza coi capelli rossi, bianca ed occhi azzurri perché cambiare? #NotMyAriel”.

Chance.org ha lanciato anche una petizione online per sottolineare come un'Ariel senza i caratteristici capelli rosso fiamma e la pelle bianco latte, non sarebbe lei. “Proprio come Mulan è una ragazza asiatica con i capelli neri e gli occhi marroni, e speriamo che Pocahontas sarà interpretata da una ragazza nativa americana, Ariel è la nostra principessa dai capelli rossi. Le ragazzine con i capelli rossi e la carnagione bianca non dovrebbero vergognarsi o sentirsi defraudate”, spiega il sostenitore della petizione Brit Harper. Oltre ad Halle Bailey, sono presenti Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, mentre Awkwafina e Jacob Tremblay saranno rispettivamente le voci di Sebastian e Flounder.