Hamilton sgrida il nipotino: "I maschi non indossano abiti da principessa". E scoppia la bufera sul web

Durante le feste, si sa, tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione, tengono aggiornati i loro fan sui loro spostamenti e sulle loro vacanze da sogno. Questa volta, però, il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, è stato il protagonista di "una caduta di stile imperdonabile". Il pilota, infatti, il giorno di Natale ha condiviso tra le sue storie di Instagram un video che ha fatto parecchio infuriare gli utenti in rete. Nel filmato, Hamilton sgrida il suo nipotino perché per Natale ha chiesto e indossato il vestito di una principessa.

"Sono così triste, guardate mio nipote - dice Hamilton rivolgendosi alla telecamera -. Perché hai chiesto un abito da principessa per Natale?" "Perché mi piacciono", risponde il bimbo. "I maschi non indossano abiti da principessa", commenta stizzito il pilota. Ma lo scambio di battute non è piaciuto ai fan di Hamilton che su Twitter si sono scatenati.

Così, qualche ora dopo, il quattro volte campione della F1 si è scusato su Instagram: "Ieri ho preso in giro mio nipote e ho realizzato di aver usato parole inopportune. Non avevo intenzione di offendere nessuno. Adoro il fatto che mio nipote ami esprimersi come crede, come tutti dovremmo fare. Le mie scuse più profonde, perché non si può accettare che qualcuno, non importano le origini, sia emarginato o inquadrato in uno stereotipo. Avrà sempre il mio sostegno chi vive la sua vita esattamente come lo desidera e spero che questo mio scivolone venga dimenticato".