Hanks contro Trump: "Medaglia? Al collo vuole mettermi altro"

Una sparata in piena regola quella che arriva dallo studio di Che tempo che fa, dove invitato da Fabio Fazio, l'attore hollywoodiano Tom Hanks ha trovato il tempo per scagliarsi contro la Casa Bianca, facendo un paragone con la precedente amministrazione, che gli aveva conferito una Medaglia della libertà, ambito riconoscimento che viene assegnato ai meritevoli dalla presidenza statunitense.

" Riceverete un’altra onorificenza come la medaglia della libertà consegnata a entrambi da Obama? ", chiede Fazio ad Hanks e a Meryl Streep, entrambi in studio per un'intervista su The Post, il film evento diretto da Steven Spielberg e che vede i due attori insieme per la prima volta nelle rispettive carriere, che oggi sarà presentato a Milano al Cinema Odeon.