Le prime parole di Harry alla vista del royal baby

Tina Lannin, un’esperta nella lettura delle labbra, ha passato al rallenty il video della presentazione ufficiale di baby Sussex al mondo, tenutasi nel castello di Windsor lo scorso 8 maggio, concentrandosi in particolare sui fotogrammi iniziali che rivelano la perfetta armonia di gesti, intenti e sguardi che esiste tra Meghan e Harry. L’alchimia tra i due è innegabile.

Se al grande pubblico sono ben note le emozionate risposte che Meghan e Harry hanno dato ai giornalisti durante il photocall, stringendo tra le braccia il loro piccolo Archie, ora il “Sun” svela, attraverso le trascrizioni della Lannin, ulteriori dettagli su quell’evento di portata storica.

La perizia tecnica prende il via da primissimi istanti in cui, appena entrati nella St George's Hall del castello di Windsor, dove la stampa era in trepida attesa a metà del lungo corridoio, Harry, prima di dirigersi verso i giornalisti ha sussurrato gentilmente alla moglie di voltarsi, per posizionarsi bene accanto a lui, mentre, lanciando un ultimo sguardo estasiato al figlio che stringeva tra le braccia, ha detto, guardando prima Archie e quindi la sua Meghan: “ Sei meraviglioso. È così tranquillo. Grazie mille ".