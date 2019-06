Il divorzio e il gelo tra Harry-Meghan e William-Kate

Sin dai mesi immediatamente successivi al Royal Wedding tra Harry e Meghan, i tabloid inglesi hanno spinto l’ipotesi che tra l’ex star di ‘Suits’ e Kate Middleton non corresse buon sangue. L’avversione tra le due donne avrebbe portato ad una spaccatura anche tra i due figli di Carlo e Diana che, sempre in base alle voci di corridoio, ha convinto Harry a lasciare Buckingham Palace in favore della residenza reale in campagna. Per diversi mesi le ipotesi sono state accantonate per fare spazio alle notizie ed ai rumor riguardanti la maternità di Meghan e la nascita del Royal Baby, ma passato l’interesse mediatico per il piccolo Archie (del quale è stata mostrata la prima foto senza cappello), i tabloid sono tornati a battere la pista degli screzi reali.

Harry e Meghan lasciano la fondazione di William e Kate: divorzio ufficiale?

Un assist ai soffocanti tabloid britannici lo hanno dato nelle scorse ore proprio Harry e Meghan annunciando di aver lasciato la fondazione umanitaria dei duchi di Cambridge per fondarne una propria. La scelta, hanno spiegato i duchi del Sussex, è stata presa per avere una maggiore libertà sulle iniziative umanitarie che vorranno compiere nei prossimi anni. La notizia è stata commentata anche da William e Kate, i quali hanno dichiarato di aver accolto senza problemi la “separazione” ed hanno aggiunto che questo non pregiudicherà future collaborazioni in iniziative benefiche (come Head Together, raccolta fondi per la ricerca sui disturbi mentali). Insomma ufficialmente la separazione non ha cambiato nulla, né ha incrinato i rapporti tra i duchi, ma per i tabloid si tratta dell’ennesima prova che tra Harry e William c’è una spaccatura e che il loro rapporto al momento è difficilmente sanabile.