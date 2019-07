Hater contro Diletta Leotta: "Non arriverai mai a Belen col gelato..."

Diletta Leotta si conferma come una delle stelle sexy di quest’estate e non passa giorno che su Instagram non turbi i sonno dei suoi milioni di ammiratori con foto che esaltano tutta la sua procace bellezza. Per il suo ultimo post la bella conduttrice di DAZN ha scelto di posare con un costume intero nero che contiene a stento le sue forme. In poche ore ha già raccolto migliaia di like e visualizzazioni e una pioggia di commenti entusiastici.

“ Costume in netta difficoltà, non reggerà a lungo ”, le scrivono subito in tanti, notando come il suo décolleté sia contenuto a stento da questo capo che non sembra propriamente della sua taglia. “ Sei proprio esplosiva ”, le scrive un utente, notando come “ il povero costume faccia fatica a contenere tutte quelle curve ” che fanno di Diletta Leotta “ una bellezza da codice penale ”.



Grazie al suo prosperoso seno la bionda giornalista sportiva avrebbe per molti “ il vento in poppa ” e potrebbe “ resistere a lungo sott’acqua grazie alle bombole che si ritrova ”. Rilassandosi prima di tornare al lavoro su DAZN, Diletta posa seduta in quella che sembra una piscina, con i biondi capelli al vento e un sorriso felice, mentre gioca con l’acqua come se stesse cercando qualcosa. Così una follower, intimidita davanti a tanta perfezione le scrive: “ Hai mica trovato la mia autostima?! ”.



Ma c’è spazio anche per l’invidia verso il suo nuovo compagno, Daniele Scardina, con frasi come : “ Lo hai già mandato al tappeto il tuo pugile? Scommetto che più di una ripresa con te non regge... ”. Fino agli hater che non tardano a farsi vivi e puntano a mettere l'una contro l'altra due delle protagoniste assolute di questa estate, ossia la siciliana Diletta Leotta e l'argentina Belen Rodriguez.



Sull'account Instagram di Diletta Leotta gli hater accusano la conduttrice di DAZN di darsi poco da fare per imporsi come icona sexy e di postare foto in cui si esibisce "sempre nelle stesse pose, sempre attenta a non concedere un centimetro di troppo... quanto sei noiosa!" le scrivono in tanti, fino a quando intervegono direttamente i fan della showgirl argentina. " Tanto non arriverai mai a Belen col gelato! ”, la punzecchiano, ritenendola troppo pudica e meno sexy e audace dell'argentina che sa bene come far parlare la stampa e a a cui pochi giorni fa è bastato pubblicare una foto mentre leccava un ghiacciolo alla frutta per scatenare i social grazie ai doppisensi a cui quell’immagine si prestava.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?