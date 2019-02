"È grasso come te, mettilo a dieta". Insulti choc ai figli di Tina Cipollari

Per una come lei abituata sempre ad avere la parola “giusta” per tutti, rimanere senza parole non è una cosa da poco. Ma questa volta Tina Cipollari, ha ragione da vendere.

Gli haters l’hanno duramente attaccata su una delle cose che lei, come donna, artista e soprattutto mamma, ama di più al mondo: uno dei suoi figli. Qualche giorno fa, la beniamina di “Uomini e Donne” ha portato i suoi due figli a fare un viaggio a Disneyland Paris.

Come succede in queste situazioni Tina ha scattato una foto con i due ragazzi e l’ha postata sui suoi social. Da quel momento si è scatenato l’infermo con molti commenti estremamente cattivi soprattutto nei confronti del più piccolo dei due.

“Tuo figlio è grasso come te, mettilo a dieta” gli hanno scritti in molti, rovinando non solo un bel momento ma soprattutto offendendo un ragazzino senza averne minimamente nessun diritto.

La cosa assurda poi è che Tina così come il suo ex marito Kikò Nalli, sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e non hanno mai mostrato i loro figli proprio per metterli al riparo da qualsiasi tipo di attacco.

E a quanto pare avevano fatto bene, visto che una delle poche volte che ha voluto condividere con i suoi fan un’immagine famigliare, ha subito questi attacchi. Per fortuna i fan di Tina sono tanti e anche molto agguerriti e hanno saputo ben difendere l’opinionista da questi leoni da tastiera. Ma lei come ha reagito? probabilmente nel migliore dei modi: non lasciando nessun commento.