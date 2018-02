Heater Locklear arrestata per violenza domestica

Heater Locklear, nota ai più per aver interpreato Amanda Woodward nella serie tv "Melrose Place", sarebbe stata arrestata per violenza domestica.

Lo riporta Tmz, secondo cui l'attrice 56enne avrebbe ferito il fidanzato dopo una lite e avrebbe aggredito uno degli agenti accorsi nella sua casa di Thousand Oaks, in California, dopo che suo fratello aveva assistito alla scena e aveva chiamato il 911.

La Locklear - che ha recitato anche in "Dynasty" - è stata prima portata nella prigione di Ventura e poi rilasciata su cauzione. In passato aveva avuto problemi per abuso di sostanze e farmaci e nel 2008 era stata arrestata per guida in condizioni psicofisiche alterate.