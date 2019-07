Hilary Duff riceve delle scuse hot dal fidanzato

Dopo averle chiesto di sposarla regalandole un libro che al suo interno nascondeva in uno scomparto segreto un prezioso anello di diamanti, Matthew Koma, fidanzato di Hilary Duff, stupisce ancora con un’altra trovata, questa volta decisamente sexy. Dopo aver avuto un acceso litigio con la futura moglie, il musicista ha pensato bene di regalarle un sex toy per chiederle scusa.

Koma ha prima ordinato una pizza e poi ha usato il cartone contenitivo, personalizzandolo con una scritta e un dildo. Quando la Duff, ancora infuriata per la lite, ha aperto il cartone, invece della pizza che aveva chiesto si è trovata di fronte a un foglio con la scritta: “ Scusa per essere stato una testa di c***o ”, dove era proprio il sex toy a mimare il senso dell'ultima parola della frase.

Il 32enne ha anche postato l'immagine delle sue “scuse hot” su Instagram senza che la censura del social intervenisse in qualche maniera, tanto che è tuttora visibile con grande cruccio della popstar. Nonostante abbia accettato le scuse del fidanzato, Hilary Duff ora sta combattendo per convincerlo a togliere quell’immagine da Instagram dove la didascalia recita: “ Ogni tanto facciamo la 'serata pizza', si inizia con una discussione inutile e poi si devono delle scuse ”.

La cantante avrebbe preferito che restasse un loro aneddoto privato, ma Matthew lo trova divertente così, dopo averglielo già chiesto dal vivo, ha deciso di replicare, anche lei via social, al fidanzato: “ Non posso credere che tu abbia condiviso sul web questo nostro momento 'davvero romantico'! ”.

Ma i giorni passano e l’immagine postata da Matthew Koma è sempre lì e pare che Hilary si sia arresa davanti all’evidenza di avere un compagno decisamente stravagante che presto sposerà con una cerimonia, quella sì, molto intima e per nulla social. Koma gliel’ha giurato e Hilary spera che manterrà la promessa.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?